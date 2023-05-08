國立中山大學半導體及重點科技研究學院邀請國家發展委員會主任委員龔明鑫蒞校演講，以「我國經濟政策發展與產業轉型趨勢」為題，分享台灣政府國內外的經濟合作規劃。龔明鑫強調，政府支持國內投資所需，引導資金協助海外策略性布局，進行人才國際交流與合作，才能持續創造台灣經濟成長新動能。

龔明鑫曾任台灣經濟研究院副院長、國發會副主委、經濟部次長以及目前擔任行政院政務委員與國發會主委等職務。

龔明鑫表示，台灣2016年起就超前部署、啟動改革，尋找台灣經濟成長新動能。2016年起的第1個4年，以「鼓勵民間投資，振興經濟景氣」和「啟動體制改革，激發經濟潛能」為主軸，積極推動5＋2產業創新，不僅創造物聯網、機械、風光電及生醫產業均創造兆元產值，也使得台灣經濟成長率回到亞洲四小龍之一。

第2個4年則以「擴大投資，創造就業」、「加碼創新，驅動成長」及「照顧青年，落實分配」為主軸，引導國內重點產業發展，讓台灣經濟成長有結構性的轉變，2022年為全球經濟成長少數正成長的國家，同時奠定未來經濟成長動能。

中山大學校長鄭英耀表示，半導體學院因應國家重點領域發展政策，聚焦高雄半導體封測、製造與電子零組件產業發展所需，與7＋1家標竿國際企業合作及結合產官學資源培育科技人才，期能協助強化台灣半導體等相關重點產業在全球的領先地位。

中山大學半導體學院院長黃義佑表示，因國發基金與8家大型合作企業的資源挹注，包括日月光、台積電、國巨、華泰、穎崴、雷柯、台虹與興勤都是中山合作夥伴企業。學院在短短1年期間成立3個研究所，涵蓋的專業領域包括半導體產業鏈中游的晶圓製造、下游的封裝測試以及電子零組件產業相關科技。