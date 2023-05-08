據集保戶股權分散統計資料5月5日最新公布數字顯示，國泰永續高股息ETF單周受益人再大增了6,571人，總計101萬475人。國泰投信分析，台股現階段雖仍處於震盪整理形態，但聯準會已暗示升息接近終點，下半年全球資本市場重回漲勢可期，現階段建議投資人選擇持有具有息收保護、績優且波動度低的標的，以定期定額方式買進，享受長期投資收益。

國泰永續高股息ETF基金經理人游日傑進一步分析，台灣人青睞國泰永續高股息ETF原因，最大主因是成分股中多為長期總報酬穩定，並具有相對高殖利率的企業，再者其為台灣首檔季配息的台股型ETF，每季分配投資收益，且為市面上唯一兼具ESG與高股息特性的台股ETF，追蹤MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數，依據公司治理、行業關鍵因素、風險量化及行業領先4大關鍵，嚴選穩定成長、波動度低且注重永續發展的個股，適合沒時間看盤，又希望擁有穩定現金流，再利用複利效果放大投資成果的穩健型投資人。

再者國泰永續高股息ETF去年的總費用率僅0.5％，是國內所有高股息ETF中最低的，加上好入手的優勢，也因此助攻國泰永續高股息ETF成立不到三年，即成為全台唯一一檔投資人數破百萬的ETF，資產規模已超過新台幣1,900億元，成為多數存股族的首選。