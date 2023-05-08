台南市長黃偉哲接見日本加賀市訪問團。（市府提供／洪榮志台南傳真）

出身日本石川縣的八田與一技師，為嘉南大圳及烏山頭水庫的建造設計者，台南也因此開啟與石川縣金澤市、加賀市的交流，並建立深厚友誼。金澤市長村山卓及加賀市長宮元陸，今天分別率團拜會台南市長黃偉哲。黃偉哲表示，希望因八田與一牽起的緣分，在疫情後能更進一步強化，讓台南及金澤、加賀市成為更緊密的朋友。

金澤市自2011年烏山頭水庫「八田與一紀念園區」落成啟用後，除疫情期間，每年皆率團參加八田與一追思會。加賀市則為台南市的友誼市，宮元陸也在總統府資政黃崑虎伉儷、台灣之友會總會執行長蔡淑美的陪同下拜會黃偉哲。

黃偉哲指出，宮元陸市長在2021年與日本其他友台地方首長，共同發起「日台共榮首長聯盟」，並擔任首任會長，除熱烈歡迎老朋友再訪台南外，也感謝他對兩市及台日交流付出的貢獻，並期待未來台南與加賀能有更多的交流。

宮元陸說，他上次拜會台南已是2019年，非常開心能夠再次與黃市長見面。兩市已正式交流近10年，國際交流貴在真心與熱情，他也期待日台交流能夠往國家安全等更高層級的交流邁進。

黃偉哲也向村山卓表達日前石川縣地震的慰問關懷，並指出「金澤周in台南」活動受到許多市民朋友的喜愛，他非常期待能與首次到訪台南的村山市長攜手合作，成為更緊密的朋友。

日本金澤市長村山卓與橫笛演奏家藤舍真衣一起吹奏〈櫻花〉。（市府提供／洪榮志台南傳真）

村山卓認為，過去每年5月金澤都會率團來台南追思八田與一技師，並舉辦觀光及工藝特展，可惜因疫情被迫中斷數年，如今隨著實體交流重新熱絡，他期待彼此交流能更深化且多元。村山卓也在會中小露身手，與到訪的橫笛演奏家藤舍真衣一起吹奏〈櫻花〉，精湛的演出獲得滿堂喝采。