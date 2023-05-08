東港王船船舵增2吋，神明入夢要求更改，信徒稱奇。(摘自東隆宮臉書)

東港東隆宮3年一科迎王祭典聞名全台，明年王船已打造完畢，廟方經擲筊請示神明後，指示於國曆7月24日上午9時進行開光點睛大典；廟方人員透露，日前中軍府曾到王船師傅夢裡質疑，「船舵很緊，要怎麼駛船」，他半信半疑重心量過尺寸，才發現確實多了2吋，讓信徒嘖嘖稱奇。

廟方人員表示，每科年祭典落幕後，隔年即開始打造下一科王船，每年均由數十名師傅以純手工合力打造。負責船舵師傅工序完畢後向組長報備明天起不再上工，當晚即夢到中軍府交代，要求再檢查一次。

工匠隔天又到王船廠，組長見狀隨口問了句，「不是做完了？怎麼還來」，他把夢中情況一五一十陳述，接著走到船尾動了一下船舵，確實很緊，重新拆解後丈量，竟然多了2吋，他嚇到趕緊再次施工，完工後自己走到案桌前稟報，向神明道歉。

整起事件讓信徒嘖嘖稱奇，東隆宮總幹事呂順貴直言，若不是神明入夢，以工匠各自完成自己分內工作，真的沒有人會發現這細節，但因為所有王船尺寸都有一定標準，承襲多年，增減都不行，絲毫不馬虎。

東港造王船、燒王船是整個祭典意涵精髓，在每一科迎王祭典前，東隆宮會將造王船細節及流程明確訂出來，過去木船時代造船師傅多，約有100多名負責，如今隨著造船業沒落，老師傅年齡又漸長，現在剩不到百人，師傅平均年齡幾乎快達80歲，造船資歷均45年以上。

東港王船長約14公尺、高約4公尺，是艘可以航行大海仿古官船，內部結構包含船艙、廚房、羊舍等必須測量計算、接合卡榫，這些技術層面相當精密，得靠經年累月經驗才能造就一艘大船，「眉眉角角」其實很多不是按圖施工就能做出來。

廟方表示，每個老師傅都是東港的寶，為不讓造王船技術失傳，將加快計畫培育年輕一輩接棒。