星宇航空日前班機大亂造成300名旅客滯留成田機場，董事長張國煒在事發當晚趕赴成田機場致歉，再親駕出問題的班機回台，傳出交通部民航局今約談星宇高層，對此交通部長王國材說，民航局是去了解星宇在這次的操作程序，針對造成旅客延誤，在併班處理及運送契約中是否有盡到旅客照顧責任去做討論，民航局基於安全及乘客權益考量，如果有不足地方，會依照相關規定請星宇做改正。

王國財表示，這次星宇航空在成田機場降落時碰到側風還有風切課題，基於安全到第4次才降落成功，這部分按照標準作業程序來執行，民航最高指導原則就是安全第一，他也有遵守這樣的規定在適當時機降落，但是在這次包含第一架A350要回來的旅客併班到下一架飛機回台灣，因總總因素延誤超過24小時，在這處理過程中，在一般民航定型化契約，所有旅客照顧是第一優先，是否有好的照顧，這部分星宇航空必須做檢討，在很多臨時的突發狀況，平常就要演練應該怎麼處理，包括食物與水的資源等，這部分檢討空間要請星宇航空特別注意。

對於外界質疑星宇航空人力調度上出大包，王國財說，星宇航空是新興航空，主要是大型飛機A350只有3架，最近又開了北美航線，在航空器及人員他們必須努力去增加，整個調度足不足按照航線開闢，星宇航空必須做審慎檢討，尤其他們最近談到要有更多的北美航線，如果在機師或是飛機不夠的狀況下，這時間可能要審慎深思熟慮如何來進行，一個機隊擴充需要時間也要按照他的能力一步步進行，對於星宇航空是很肯定，但是在他急著擴充機隊時對於人員或是飛機安排必續更加努力去研究提出好的方案。