8日至14日活動期間，只要帶著媽媽至好丘信義店， 點購指定主餐，可獲免費150元飲品乙杯。（好丘提供）

本週迎來母親節，還沒選好蛋糕也別擔心，亞尼克新品透過味道重溫與媽媽共有的專屬美好回憶，5月14日母親節當天，於門市購買或提領指定母親節系列蛋糕商品，即可用49元加價購媽媽專屬「馨」花開精美小禮；八月堂為慶祝母親節來臨，將於母親節當日祭出優惠活動，凡是名字中有「月」字的媽媽們，至全台八月堂出示身份證件，享有可頌買三送三的優惠。

5月14日母親節當天，於亞尼克門市購買或提領指定母親節蛋糕，即可用49元加價購媽媽專屬「馨」花開精美小禮。（亞尼克提供）

亞尼克今年推出四款新品，透過味道重溫與媽媽共有的專屬美好回憶，包含鹹甜微酸「草莓奶蓋生乳捲」、甜上心頭「草莓乳酪慕斯」、奢華濃厚「北海道雙起司」、夏日清爽「荔枝覆盆莓派」。5月14日母親節當天，於門市購買或提領任一款母親節系列蛋糕，，即可用49元加價購亞尼克「馨」花開精美小禮，包含康乃馨精美擴香花（共有粉紅與桃紅兩色，隨機贈送）與祝福小卡，不只蛋糕，連花束與卡片都準備好。

八月堂今年母親節全新推出兩款升級版的芋頭系列商品，「金薯芋泥可頌」將綿密的芋泥與金黃地瓜結合，交織而成雙色擠花，增添豐富色彩和口感層次，另一款「美顏奶酪布丁可頌」是最大亮點之一，白皙水潤的布丁以膠原蛋白與天然香草莢製作而成，並以金箔脆片點綴裝飾在可頌上，再搭配綿密芋泥和酥鬆可頌，口感豐富，母親節當日祭出優惠活動，凡是名字中有「月」 字的媽媽們，至全台八月堂出示身份證件，享有可頌買三送三的優惠。