Breakdown for the Top 20 NBA players with the most negative tweets 🤬 pic.twitter.com/5D52LV0rhj — BetOnline.ag (@betonline_ag) May 5, 2023

NBA季後賽正打得激烈，樹大招風的湖人球星詹姆斯（LeBron James）吸引了大量仇恨值，根據運彩網站《BetOnline.ag》統計，過去60天在推特上遭受最多負面評論的球員，詹姆斯排名第3。沒想到還有兩位球員超越詹姆斯，排名第1的是自由球員迪昂布魯克斯（Dillon Brooks），第2名是莫蘭特（Ja Morant）。

詹姆斯是罵聲和讚聲都很高，布魯克斯只是在負面評論方面遙遙領先，顯然他也沒有詹姆斯那樣的超高人氣，球迷單純就是很討厭他。即使湖人最後淘汰了灰熊，詹姆斯也忍不住要對灰熊球員酸上兩句。

布魯克斯遭到媒體爆料被灰熊掃地出門「絕對不續約」，他還透過經紀人反嗆是「假新聞」，然而從推特球迷的反應來看，他確實是個很討人厭的傢伙。

灰熊主將莫蘭特的負面聲量也很高，除了他直播亮槍遭到禁賽，又被爆出打人、恐嚇的一連串脫序事件，他本人也在今年季中表示，灰熊是全聯盟最被痛恨的球隊。

第4名是勇士前鋒卓雷蒙格林（Draymond Green），他本來就是個麻煩製造機。班西蒙斯（Ben Simmons）高居第5也不令人意外，他轉隊至今可以說對籃網毫無貢獻。第6名獨行俠厄文（Kyrie Irving），第7名太陽隊杜蘭特（Kevin Durant），第8名七六人哈登（James Harden），第9名七六人恩比德（Joel Emmbiid），第10名金塊約基奇（Nikola Jokic）。

其中有些人像是厄文、杜蘭特同時屬於高人氣球星，正面和負面聲量都很大，還有幾人是因為正在打季後賽而難免遭到對方球迷的攻擊。