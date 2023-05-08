女星王思佳近期身陷愛馬仕假包疑雲，她為此把包包送去檢驗，只是送驗結果還沒出爐，王思佳再被網友質疑，她過去上節目分享的香奈兒包也疑似是假貨，讓王思佳成為話題人物，對此，網紅陳沂今（8日）就發文談到，王思佳閨密、人氣直播主「天后闆妹」火速切割，撤下兩人代言的粉絲團封面照，改成只有自己的獨照，陳沂開酸：「這不是塑料姐妹，什麼才是塑料姐妹？」

王思佳閨密、人氣直播主「天后闆妹」在IG限時動態發文：「不要去做落井下石的人，也不要讓重要的人為難」，似乎是意有所指挺王思佳，但闆妹卻在臉書撤下兩人代言的粉絲團封面照，改成只有自己的單獨照，讓陳沂直接在臉書開酸：「這不是塑料姐妹，什麼才是塑料姐妹？又更假掰。」網友也紛紛留言：「王思佳呢 馬上撇清耶 厲害」、「看我的光速次元刀」、「思佳呢？怎麼切割了？」

陳沂在文中嗆闆妹是「不知道從哪裡冒出來的，整天上節目炫富，說自己電商一年營業額6億！6億一年要繳多少稅？超過三千萬就不能用書審。我看天后闆妹也是有限公司，一家小公司扛這麼多營業額，稅會繳到爆。」對此，闆妹也不客氣發文反擊：「天后闆妹小小一家公司，稅繳這麼多，怎麼了嗎？有沒有可能我光購物節的稅，就比你去年收入還多呢？」