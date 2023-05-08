高雄63歲傅姓婦女日前拜訪友人，將機車停在科工館人行道上，當傅女拜訪完準備騎車離去時，發現機車不翼而飛，以為是被人竊走了，急忙報警求助。警方獲報到場，跟隨傅女到「案發地」時，發現地上有2排白字，仔細看原來是傅女違規停在人行道遭拖吊，當她得知真相時，感到非常不好意思，表示已學到教訓，不會再亂停車了。
據悉，傅女日前上午騎車到科工館南館附近拜訪友人，因貪圖方便，又看到不少機車停放在科工館人行道上，便以為這邊可以停車，於是也將機車停放在此地。
當下午傅女要騎車離去時，才驚覺機車不翼而飛，當下她認為車被小偷竊走，著急得報警求助，三民二分局民族派出所獲報前往現場，當傅女見到員警後，慌張地跑向前，告知自己的機車遭竊，請求員警幫忙協尋。
當員警聽聞後，立即跟隨傅女來到「案發地」，此時員警見到地上有2排拖吊業者用粉筆寫的白字，便立即向傅女詢問車牌號碼，經過比對後，果不其然在裡面找到傅女機車號碼，原來是傅女機車違停遭拖吊。傅女事後表示，因眼力不好沒注意到地上有拖吊業者留下的白字，才以為是機車遭竊，對於自己鬧烏龍報案感到不好意思，表示會學到教訓，不會再亂停車了。
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