寶寶未足月出生，不僅體型嬌小、各個器官發育尚未成熟，家長在照護上會經歷種種挑戰，對於身處偏鄉及原住民族部落的家長而言，在照顧上更是艱辛，新竹馬偕醫療團隊8日特別前往新竹縣五峰鄉偏遠山區，居家訪視關懷早產兒，追蹤健康狀況及衛教指導，同時協助提升家長早產兒照護技能。

新竹馬偕居家護理師姚文華表示，陳小弟出生時因為周數不足、體重僅有1005克，經過新竹市立馬偕兒童醫院專業醫護團隊長達86天的細心照料下，上個月底順利返家。

陳小弟出院後，爸媽在感到喜悅的同時，照顧上仍是備感壓力，擔心餵奶是否足夠、生長發育是否符合生長曲線等問題，因此醫護團隊親自到家裡指導父母如何餵奶、拍嗝、睡覺姿勢、嬰兒床擺設、正確消毒奶瓶等，給予其所需要的協助。

此外，由於出生體重低於1500公克的極低體重早產兒，是神經動作發展、心智評估異常的高危險群，護理團隊更教導爸媽如何提供觸覺、聽覺刺激促進腦部發展，讓陳小弟在愛及安全感裡長大。

新竹馬偕醫療團隊8日特別前往新竹縣五峰鄉偏遠山區，居家訪視關懷早產兒，追蹤健康狀況及衛教指導。（新竹馬偕提供／陳育賢新竹傳真）

長期於五峰鄉桃山醫療站服務的護理師希露谷‧哈路薇說，陳小弟4月30日返回五峰鄉花園村，雖然離醫療站車程有30分鐘遠，但距離從來不是我們考量範圍，同馬偕博士的精神「哪裡有需要，就往哪裡去」。接下來會定期至陳家進行居家訪視，為小生命提供更加安全的保障。

陳爸爸感動的說，非常感謝新竹馬偕的醫療團隊悉心照顧，以及桃山醫療站護理人員定期到家給予指導，給他們帶來很大的安慰和支持，家人會遵循著護理師的指導，做好孩子的養育工作，讓孩子茁壯成長。

新竹馬偕社區健康中心護理長許雅芬指出，早產兒返家後面臨的問題才正是家庭挑戰的開始，新竹馬偕於2011年向財團法人早產兒基金會提出「早產兒居家護理服務補助方案試計畫」申請，統計至2021年提供近300人次，更積極於2022年向國民健康署提出「低（極低）出生體重兒居家照護試辦計畫」，提供居家照護、訪視及專線諮詢等衛教指導服務，期許守護早產兒家庭，減輕家長壓力負擔。