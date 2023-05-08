臺北龍足球俱樂部今年獲得臺北市政府體育局冠名贊助，將霸氣的龍身化為球隊意象，以「臺北龍」之姿參與2023年企業甲級足球聯賽，由前國家隊總教練、日本籍今井敏明擔任總教練，今天於臺北市立大學天母校區舉辦冠名簽約記者會，並舉辦隆重的授旗儀式，全員喊出「全國制霸」口號，放眼2023年企業甲級足球聯賽，同時也會繼續深耕基層足球。

去年獲得臺灣企業乙級聯賽冠軍的臺北龍足球俱樂部，以臺北市立大學為班底，今年結合臺北市政府體育局冠名贊助，以臺北龍足球俱樂部之姿參與2023年企業甲級足球聯賽，選定8日於臺北市立大學天母校區舉辦冠名簽約記者會，臺北龍足球俱樂部首席顧問戴遐齡、臺北市體育局局長王泓翔、臺灣體育總會足球協會會長劉福財、臺北市立大學體育學院院長曾國維、臺北市立大學球類運動學系系主任林啟川、大漢整合行銷秦熙嶽董事長都蒞臨盛會。

記者會現場舉行臺北龍足球俱樂部授旗儀式，由臺北市體育局局長王泓翔致贈臺北龍足球俱樂部球衣給日本籍總教練今井敏明，所有臺北龍足球俱樂部的球員也都到場，臺北市體育局局長王泓翔表示，「這是臺北市第七支冠名球隊，一方面表達我們對足球的支持，一方面也是作為我們基層足球人才的培育，期待臺北龍有好成績，透過這樣產官學合作，建立很好的合作，我們球隊裡面也很多U23的國腳，都是我們未來亞運班底，希望讓選手在亞運之前，有很多的實戰經驗，未來為國爭光。」

臺北龍足球俱樂部同時展現深耕基層的決心，現場邀請臺北市12個行政區（中正區-國語實小、松山區-健康國小、大同區-大同國小、萬華區-西門國小、南港區-玉成國小、中山區-吉林國小、內湖區-新湖國小、大安區-幸安國小、信義區-福德國小、文山區-明道國小、士林區-士東國小、大同區-蓬萊國小）代表前來，由臺北市體育局局長王泓翔授旗給每一位代表，象徵打造在地運動城市的願景。

總教練今井敏明受訪時表示，「這是我第四次來台灣，這和過去帶領國家隊非常不一樣，但一樣的都是要用心帶領球隊，臺北龍足球俱樂部的球員非常年輕，他們非常有潛力，雖然我們現在的成績看起來沒有很好，但是我相信，透過不斷的努力訓練，就會有好成績，這次非常自然的事，就像天氣有雨天有晴天，我對他們仍是很有信心。」

而球員代表、也是U23國家隊隊長的蔡政儒則表示，「新的日籍教練花更多的時間跟教練磨合，帶來新的觀念，跟去年不同的是，今年有臺北市體育局的贊助，讓我們更有目標，肩膀上的責任更重，雖然我們是大學生球隊，還是希望能拿下每一場勝利，希望對上每一隊都可以至少拿到一勝，我自己的目標是希望可以送出更多助攻，並且爭取亞運入選資格。」

同時入選U23以及國家隊的鄭知桓則說，「很感謝今年有臺北市體育局的贊助，我對今年的期許就是不要每場比賽都輸球，別隊雖然都是前輩或有外援，戰力看起來比我們好，但我們年輕，要用年輕的方式去贏球，就算輸球也不要輸得太多，爭取每一場勝利。」