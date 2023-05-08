星宇航空6日在日本航班出包，造成數百名旅客夜宿機場管制區打地鋪，交通部民航局今展開調查，傳出星宇董事長張國煒赴日親自駕駛問題班機回台，因涉及疲勞駕駛問題也被列為調查對象，交通部長王國材今天說，這是為了確保開飛機時安全，是否有違反規定就由民航局來做調查。

王國材表示，機師按照航空契約管理規則，所謂飛勤執行時間以日本線來說，不能超過14小時，在飛行之前也要有充分時間休息，這是為了確保開飛機時的安全，至於星宇及張國煒本身是否有違反規定，就由民航局來做調查。