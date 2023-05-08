鴻海創辦人郭台銘昨（7）日聲稱，曾被總統蔡英文派代表要求不要買BNT疫苗，相關說法遭總統府發言人林聿禪否認，她並強調，政府絕不可能阻擋疫苗。對此，前立委郭正亮直言，蔡政府會開放疫苗，是被現實逼的，他酸嗆林聿禪，該去惡補那段歷史。

林聿禪昨澄清，政府沒有人、也絕不可能阻擋疫苗採購，在疫情期間，政府也努力洽購各款合法與有效的疫苗，確保國人健康安全。林聿禪強調，政府相關部會已多次還原時序說明，所謂政府擋BNT以護航特定疫苗，是毫無邏輯的不實謠言，她並呼籲，郭台銘的發言是不實指控，這類言論對當時投入疫苗洽購的人員並不公平，應立即停止政治操作。

郭正亮今在中天政論節目《大新聞大爆卦》直言，大家至今都還很清楚當時疫苗採購的情形，當時蔡政府自以為疫苗數量夠，結果國人對高端疫苗的施打意願不如預期，再加上疫情越來越嚴重，最後才不得不開放BNT疫苗進口，林聿禪該去惡補那段歷史。

郭正亮接著說，大家也都還記得，當時蔡政府堅持繞過上海復興，直接去跟德國BNT原廠談，駐德代表謝志偉為此還直接找德國政府協助。