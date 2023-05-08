品牌標榜每包「Xynergy新樂激 蛋白飲」等同於1 包滴雞精的蛋白質 ＋ 4 顆蘋果的維生素C。（新東陽提供）

保健品牌「新樂激Xynergy」邀請女星許瑋甯擔任樂活大使，分享輕鬆補充蛋白質的全新選擇，同時訴求從飲食保養自己之外，又能愛護地球，打造環保新食尚。許瑋甯也透露，平時工作或是旅行時，自己都會攜帶「新樂激蛋白飲」，幫助快速補充體力，讓精神與外在狀態都能保持良好。

許瑋甯不僅在戲劇作品上有十分亮眼的表現，平時喜歡分享自己運動過程及享受生活的態度，同時也關注環保、環境永續的議題，與「新樂激Xynergy」品牌精神不謀而合，希望可以帶給大家全新質感的生活「食」尚。許瑋甯表示自己平時拍戲一定會準備「新樂激蛋白飲」在片場，運動後也喜歡喝一包蛋白飲，幫自己隨時補充體力及蛋白質，天天喝讓許瑋甯每刻都發著光。

「新樂激蛋白飲」為全植物性蛋白飲，嚴選頂尖生物技術培植的綠藻，萃取精華並研發獨家配方，提供人體所需優質完全蛋白。相對於其他植物性蛋白，綠藻生成時土地和水資源使用對地球都更加友善，生產過程也不做任何動物實驗，同時還取得「慈悅潔淨標章」驗證。其中的小分子蛋白質不只好吸收還可以快速補充元氣。

另外內含支鏈胺基酸可以幫助肌肉修復，運動前後都很適合飲用，小小一包隨身攜帶也十分方便。口味上喝起來是微酸微甜的香檬風味，標榜每包蛋白飲等同於1 包滴雞精的蛋白質＋ 4顆蘋果的維生素C，不用擔心喝完會有脹氣或是長痘痘問題。