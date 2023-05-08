周一日經225指數收盤下跌208.07點或0.71%，為28949.88點，為4月28日以來首次跌破2萬9000點。東證一部指數跌4.32點或0.21%，為2071.21點。

從上周二開始，市場因黃金周假期而連續休市3天。今天為長假後的復市。

Chiba資產管理研究部總經理Jun Morita表示：「今天市場的下跌，有部分原因是日圓走強，但投資人情緒也較為疲弱，與日本股市上周長假開始前相比，道瓊在上周五是收於較低的水準」。「此外對於美國出現另一家倒閉銀行，市場也有揮之不去的擔憂」。

自從聯準會暗示貨幣收緊週期的暫停之後，日圓兌美元在上周開始走高。

而日圓的走強，往往會壓低出口商的股價。

優衣庫母公司迅銷(Fast Retailing)跌3.13%，為日經跌幅最大個股。重量級的軟銀集團也跌0.97%。

貿易公司出現上漲。巴菲特在上周六表示，他更願意讓公司在日本投入資金，而不是在台灣。

巴菲特最近增加了對5家日本貿易公司的投資，包括伊藤忠商事(Itochu)和丸紅(Marubeni)。

伊藤忠上漲1.35%。

丸紅股價在盤中有所下跌，此前該公司宣布下調全年獲利預期，但後來收盤至上升0.1%。