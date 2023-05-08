瓦城公布2023年首季合併營收創14.6億元新高，季增18.74％、年增21.09％。毛利率52.95％、營益率12.68％，雙創近2年高點。歸屬母公司稅後淨利1.49億元，季增達6.28倍、年增達1.26倍，改寫歷史次高，每股盈餘4.84元。

瓦城表示，去年集團啟動數位轉型投資、優化企業體質的精實門市等一系列策略，今年首季效益開始顯現，配合精準行銷活動搶得疫後復甦先機。雖面臨高通膨壓力，但透過規模經濟大量採購精準控管成本支出，帶動獲利大幅回升。

在把握清明連假、普發6千元現金推出相應行銷活動，成功吸引消費客群回流下，瓦城同步公布4月自結合併營收4.61億元，月增達23.77％、年增達63.38％，累計前4月合併營收19.21億元、年增達29.11％，雙創同期新高。

瓦城表示，疫後復甦潮及消費力道回升2大動能，推動前4月營收顯著回升、改寫同期新高。展望後市，隨著母親節、謝師宴檔期與端午節連假接續到來，相關餐飲需求可望使第二季業績表現持續亮眼。

瓦城對2023年台灣餐飲整體餐飲業績表現深具信心，將秉持多品牌經營策略，搭配採購優勢、成本控管及研發實力加速擴張版圖，目標以差異化展店方針新展18家店，3年內再開60家新店，朝2025年台灣總店數200家店目標穩步邁進，持續挹注營收成長動能。