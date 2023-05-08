今年國中教育會考將於5月20、21日舉行，170位試務人員今天下午在國家教育研究院中部辦公室入闈，將展開為期14天的組題、印卷、分卷等工作。今年會考全國18考區及大陸考場總報名人數計19萬8673人，其中集體報名19萬7145人，個別報名1528人。

今年會考由全國試務會主任委員陳柏熹擔任分卷闈場主任，偕同入闈人員，包括教育部國教署督導長官、測驗專家、審題教授、命題教師、研究人員、考試科目召集人及相關工作人員共計170人，在教育部次長林明裕、台師大副校長宋曜廷及各單位代表共同見證下逐一唱名入闈。

教育部表示，今年全國18考區總共設置231個考場，下設6240個試場，包含金門、馬祖、澎湖、七美、蘭嶼、綠島、琉球等離島地區。印卷闈場試務人員於入闈期間，將進行試題本組題、印製、裝袋、裝箱；分裝彌封完成的試題將於5月18、19日，由各考區試務主辦學校在警力戒護下運回各考區。

今年會考科目包含國文、英語（閱讀及聽力）、數學、社會、自然及寫作測驗，皆以12年國民基本教育課程綱要第四學習階段學習表現及學習內容為命題依據。除寫作測驗只考1題引導寫作、英語（聽力）為3選1的選擇題型、數學含非選擇題型外，其他考試科目均為4選1的選擇題型。

全國試務會提醒，考生必須攜帶准考證準時入場，並對號入座。也請考生及考生家長於考試前詳細閱讀簡章、了解考試規定。往年包括逾時無法入場、提前離場、提前翻閱試題本，都是常見的違規樣態。尤其以隨身攜帶用品發出聲響致使違規記點或扣分，務必特別留意。