郭台銘7日於高雄舉辦首場造勢，稱「總統曾派代表要求不能買疫苗」。總統府發言人林聿禪隨即於臉書回應，政府沒有人阻擋疫苗採購、也絕不可能阻擋疫苗採購。對此，媒體人黃揚明指出，郭台銘今（8）日受訪時對此事表態「不再多說」，藍營的總統之爭基本上已經塵埃落定。

黃揚明今於臉書發文表示，早在4月27日，郭台銘到台中參加磐石會座談活動時，就曾說過類似的執政黨阻擋疫苗內幕。黃揚明引述當時媒體報導，郭台銘稱，他記得很清楚，2021年6月17日中午接到一個電話，是現在調到海基會當董事長的李大維，「他說這個小英說你還是不要買」。

該報導還指出，那個時候郭台銘就發覺，做一個總統，心中裝的要是人民，而非黨派及黨派利益，「他們就怕我能夠在這一次，買了疫苗，可以得到一些credit」；報導提及，郭還說，後來台積電董事長劉德音接到一通電話，要去買500萬劑疫苗，分攤credit，還有慈濟上人，總統府卻不讓上人去買，慈濟基金會執行長顏博文也公開講出來。

黃揚明分析，郭台銘口中那位總統府派的代表，應就是當時擔任總統府祕書長的李大維，但有很多事情，郭身為當時採購疫苗的當事人自己不講清楚，外人無法得知，要被執政黨堅稱「沒擋疫苗」的平行宇宙矇騙，大家就只能看著辦；黃直言，當郭說出「不再多說」，那就是認輸了，也不意外，他就等著看侯友宜被徵召吧。