資深演員陸一龍憑電視劇《金牌老爸》、《朵兒的戰爭》走紅，即使已經72歲，也時常會在臉書上分享生活，今（8）日是他和老婆結婚的29周年紀念，個性靦腆的他，竟難得透過臉書向老婆告白。

陸一龍今（8）日在臉書俏皮寫下第一句：「她是第幾任呢？」笑說這是自己常被問到的問題，「別懷疑自己，我的牽手只有這一任」，他謝謝老婆陪伴一起度過許多風風雨雨的日子。他說道兩性專家交代要對另一伴溫柔，「山東大老粗的我有些笨拙；要對她說些甜言蜜語，那我更不在行」，表示自己用最真誠的心對待，雖然不是很到位，也不是表達得很完美，「但謝謝你的支持」。

陸一龍認為兩個人要在一起不困難，雖然「我們倆屬於不同的專業領域及生活家庭，能相知相伴真的不容易」，但他覺得這就是一種無止盡的學習，「兩個家庭合聚再一起要能取得平衡，那才真是學問」。在結婚的第29周年紀念，他最後也向老婆甜蜜喊話：「讓我們繼續牽手到老，老婆大人，我們一定要平安健康！」

陸一龍1976年就開始出演電影及電視劇，至今已出道40多年，其代表作包含《金牌老爸》、《朵兒的戰爭》、《死神傻了》，在戲劇圈闖出一片天後，他在1994年宣布結婚，並育有2子，如今迎來29周年紀念，可見他的婚姻生活十分幸福。