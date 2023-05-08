一年一度全國中等學校運動會落幕，高雄市代表隊奪牌數雖然有微幅增加，但奪牌總數也連續3年落於六都倒數第二，高市府教育局長謝文斌解釋，北部資源多過南部，才會造成此現象，對此，國民黨高市議員方信淵、民進黨高市議員鄭孟洳均認為，教育局、運發局應該加強合作，加強體育發展策略。

方信淵8日赴議會質詢時指出，全中運是體育學子相當重要的比賽，但這3年高雄的奪牌成績都落在六都倒數第2，高市府要檢討體育發展策略，運發局、教育局應該思考如何共同培育更好的選手，並給予體育選手更好的運動環境，讓高雄體育蓬勃發展。

謝文斌答詢表示，全中運賽事需要的經費非常龐大，北部縣市的資源較多，也有比較多民間企業願意協助支持，後續也會特別精進投入資源，雖然今年奪牌數比去年進步，但他們仍會繼續加強，有研議要增加補助，目前已經有相關計畫再進行。

方信淵質疑，難道是高雄比其他縣市「細漢」，高雄明明就有經費，若是真的經費不足，乾脆將運發局汰除，將經費投資在選手及孩子身上，所以根本不是錢的問題，如果連教育都不敢投資的城市，到底要如何發展？教育局應該跟運發局深刻檢討體育發展策略。他也建議可以採一校一特色的方式來培育體育人才。

鄭孟洳質詢時詢問運發局長侯尊堯及謝文斌代表台灣出戰東京奧運的6位高雄子弟兵姓名，謝文斌無法應答，讓鄭孟洳覺得相當可惜，因為他們都是為台灣、高雄爭光的選手，且高雄只有6位選手，謝文斌竟然不記得他們，讓她覺得很可惜，教育局、運發局應該更加重視。

鄭孟洳認為，很多運動項目在基層訓練都遇到很多問題，能撐到比賽拿冠軍都是靠著一群對運動抱持熱忱的教練、老師出錢出力，以及選手努力不懈辛苦訓練的成果。

鄭孟洳指出，體育人才要成為頂尖的國手，從國中小到菁英國手需經過一整套的四級培訓體系，但高雄運發局只負責成人運動、全民運動，教育局體健科負責學生運動，雙方各做各的體育政策，沒有串聯策略及整體培育模式，每次問及相關問題，都只會互踢皮球，希望教育局、運發局加強體育發展策略。