花蓮警方6月底前將在台11線水璉南溪橋至牛山呼庭公車站建置區間測速科技執法設備，限速每小時50公里，範圍包括北向26.5K至24.1K及南向24.1K至26.6K，預計9月1日0時正式啟用。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮警方6月底前將在台11線水璉南溪橋至牛山呼庭公車站建置區間測速科技執法設備，限速每小時50公里，範圍包括北向26.5K至24.1K及南向24.1K至26.6K，預計9月1日0時正式啟用。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮傳真）

位在太平洋與海岸山脈間的台11線海岸公路，遼闊海景與壯闊山景美不勝收，有「全台最美省道公路」的美譽，不過花蓮水璉至牛山呼庭路段多為寬敞彎道，吸引超跑駕駛及重機騎士高速壓車過彎，享受跑山競技快感，影響行經車輛安全，因此花蓮警方6月將設置區間測速科技執法設備，預計9月1日正式取締違規。

據花蓮縣警局統計，台11線0K至72.5K，去年共發生4起人員當場或24小時內死亡的交通事故、132起人員受傷或超過24小時死亡交通事故，及129起僅財物損失的交通事故。

警方分析交通事故發生原因時說，台11線路段平均速限約每小時50至60公里，常有車輛因超速導致事故發生，今年4月8日台11線豐濱鄉永豐段深橋地區，更因大客車在速限為60公里路段超速34公里，不幸釀造1死5傷車禍事故。

警方表示，台11線23.4K、43.95K已設置數位式雷達測速照相設備，不過近年不斷接獲居民及民意代表反映，直指水璉至牛山呼庭路段有許多駕駛人為挑戰高速過彎快感，使用高速壓車方式轉彎，影響及危害其他用路人行車安全，因此6月底前將在水璉南溪橋至牛山呼庭公車站建置區間測速科技執法設備，限速每小時50公里，範圍包括北向26.5K至24.1K及南向24.1K至26.6K，待完成功能測試及檢驗合格後，預計9月1日0時正式執法。

縣警局長呂世明表示，台11線花蓮沿線管轄警察單位有鹽寮、水璉、新社、豐濱及港口等分駐（派出）所，因各所警力有限，為有效提升防制交通事故成效，將以科技輔助警力執法，不過他也重申，科技執法目的在於保障民眾行的安全，啟用前將在縣警局官方網站公告，提醒民眾務必遵守速限規定，避免荷包失血。