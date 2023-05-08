林子閎東京見面會大成功。（TVBS提供）

林子閎東京見面會大成功。（TVBS提供）

林子閎海外粉絲見面會起跑，5月7日舉辦東京場，兩場共800名粉絲，現場座無虛席，還有粉絲遠從澳洲前來只為見他一面。他一出場就以日文向大家問候，粉絲也報以尖叫聲熱情回應，讓不擅於面對大眾人群的他緊張感益發強烈，回到後台補妝時還透露心情是「真的恐怖」。林子閎說，沒想到在東京真的有這麼多粉絲前來，「而且外面還下著大雨，真的很感謝大家支持」。

他事前特別苦練「大家好」、「請加油」、「我喜歡吃拉麵」等基本日文問候語，在玩遊戲時還學了對粉絲說出「我愛你」、「請跟我在一起」等撩妹用語，讓台下粉絲心花怒放、尖叫連連。他並獻唱3首歌曲，包括〈那女孩對我說〉、〈讓我留在你身邊〉，以及壓軸演唱中島美嘉的日文歌曲〈曾經我也想過一了百了〉，問到選這首歌的理由時？他說：「人生可能沒有那麼完美，但希望能帶給粉絲們勇敢的力量。」

他在訪談間意外透露小時候因為看了卡通《哆啦Ａ夢》，很好奇為什麼哆啦Ａ夢這麼喜歡吃銅鑼燒，特別去找來吃之後便愛上，從此銅鑼燒成了他少數喜歡的甜食。被問到去台灣一定要吃的美食時？他說：「去台灣一定要吃鹽酥雞，每家風味都不一樣！」喜歡動漫的他更在現場模仿起《JOJO奇幻冒險》的招牌動作，惹得粉絲不停稱讚「卡哇伊」。

粉絲們知道林子閎很喜歡動物，養了烏龜還有貓，烏龜更是多達20幾隻，他說：「不要覺得烏龜都長得一樣，每隻我都認得，牠們有自己的名字。」

林子閎見面會由WBL製作團隊「有意思國際傳媒」及日本A·R·A及韓國W-Story主辦，TVBS協辦。由於東京場反應熱烈，見面會最後主持人宣佈，除了6月將舉辦首爾場外，7月將加碼舉辦日本大阪場。