畢業生林玉魁先生（左）。（林屘輝提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

林玉魁先生與子女的合照。（林屘輝提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣蘇澳鎮公所日前整理舊檔案時，發現一張1941年的畢業證書，至今已有82年歷史，畢業生為「林玉魁」，但苦於年代久遠，訊息有限找不到原主，遂5日發出尋人啟事。林玉魁的兒子林屘輝透過報導，今（8日）至公所尋獲畢業證書，重溫父親的生平，感到非常驚喜，計畫捐給公所典藏。

鎮公所人事室近期整理舊人事資料時，意外發現一張略泛黃的畢業證書，畢業生為林玉魁，老家在蘇澳鎮新城里，於1925年2月3日出生，1986年逝世，育有4男3女，子女們看到媒體報導，在家族line群組熱烈討論，決定推派排行第六的林屘輝代表認領父親的畢業證書，計畫捐給鎮公所鎮史室典藏。

林屘輝說，他的祖父林玉成是光復後馬賽國小的第一屆校長，父親林玉魁在日據時期受過完善教育，1941年自蘇澳公學校高等科畢業，曾到馬賽國小任教，接著至蘇澳鎮公所財政課任職。林屘輝的兄弟姊妹陸續從事教育與公職，大哥是國立羅東高中訓導主任退休的。

林玉魁家族與馬賽國小頗有淵源，其校長盧聰賢今趕至鎮公所與林屘輝見面；盧聰賢說，日治時期的蘇澳公學校是台灣子弟就讀，蘇澳小學校（現今士敏國小）為在台日人子弟就讀，從此畢業證書可看出早年台灣教育的進程與發展。

鎮長李明哲表示，鎮公所的人事資料在1990年電子化時期，曾有幾次遷徙，也淹過大水，紙本資料不復存在，此張畢業證書保存完善，見證老員工林玉魁的服務，也讓其家人重溫往昔點滴，為難得的機緣。感謝其家人願意捐出畢業證書給鎮史室典藏，公所將復刻畢業證書送給林玉魁先生的子女留念，以表達敬意與感謝。