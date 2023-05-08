雲林縣北港朝天宮媽祖遶境，吸引國內外藝陣參與，是最具台灣特色的宗教嘉年華，已由中央文化部列為重要民俗，8日展開為期2天的遶境活動，共有上百藝陣參與，其中40餘座由民眾扮仙的「真人藝閣車」最受歡迎，還有大陸昆山、馬來西亞的媽祖分靈跨海來台為北港媽祖祝壽，讓遶境活動更國際化。

每年農曆3月19、20日北港媽祖遶境，除了北港朝天宮祖媽至六媽神轎，還有開路鼓、哨角團、執事牌、儀仗隊、彌勒團、神童團、千里眼與順風耳將軍等駕前陣頭，以及數十團來自全台各地的藝陣，吸引上萬民眾前來參與，家戶設流水席宴客歡慶，熱鬧非凡有如小過年。

民眾表示，7日北港地區下了一整天雨，大家都很擔心8日會不會繼續下雨，不過長者們都「老神在在」，表示遶境前一天下雨，是老天爺在「洗路」，遶境當天雨就會停了，8日果然陽光普照，大街小巷人潮滿滿，許多人直呼「感謝媽祖保佑」、「遶境時風雨免朝」。

雲林縣北港媽祖遶境，由民眾扮仙的「真人藝閣車」最受歡迎。（張朝欣攝）

朝天宮指出，今年真人扮仙的藝閣車達44座，許多外地遊子特別帶著孩子回來參與，藝閣車將遶境5天，讓更多人來觀賞。炮場則有25處，神轎經過時會燃放大量鞭炮，為避免發生火災意外，日前已與警、消人員共同邀炮場負責人開會，防範爆竹煙火傷害、火災等公安意外發生。