日本旅遊去過關東、關西、北海道，是否還沒發掘東北地方許多祕境呢？仙台就是你最棒的起點。旅日台灣人邱文心帶著對作家伊坂幸太郎的熱愛，來到仙台，從打工度假到求職，被這片美麗又宜居的土地吸引，一住就超過6年。她努力向台灣人推廣日本東北觀光，日前推出《日本東北，就從仙台出發！宮城、山形、福島的自然絕景與經典城鎮》一書，給大家最詳盡的資訊，一起來探索仙台、東北之美。

仙台為東北第一大都市，是日本東北的玄關口，有「杜之都」的別稱，「杜」在日文有樹葉茂盛的意思。邱文心說，仙台真的是一座被滿滿綠葉包圍的城鎮，非常適合居住，人潮不若東京、大阪等城市擁擠，走在路上十分悠閒自在，且生活機能佳、美食眾多，一整年祭典活動豐富。

旅日台灣人邱文心著書，邀大家賞日本東北美景。（邱文心提供）

東北四季分明非常迷人，選擇住在仙台可以放射狀形式做小旅行，春秋去福島五色沼健行，鳴子峽賞楓；冬天到山形藏王看樹冰、泡溫泉；夏日則能走遍東北六大祭典。如果當日來回，推薦參觀仙台的宮城峽蒸餾所、試喝威士忌，也可前往山形的山寺欣賞水墨畫般的絕景，或是去沿海的松島賞景嚐牡蠣大餐。無論搭乘大眾交通工具或自駕都有適合的玩法。

在山寺山頂眺望的冬季景色（邱文心攝）

她也指出，日本東北自然資源及美食相當豐富，當地人對台灣人也十分友善，可惜網路上關於日本東北的資訊很少，很多人以為是旅遊門檻較高、非常偏鄉的地方，但其實從東京搭新幹線到仙台只要90分鐘，若直飛仙台機場，進入仙台市區電車僅須17分鐘，交通便利快速，比大家常去的成田機場還要好懂，下飛機不用舟車勞頓就能開始旅行。

書中也有不少在地人才知道的小技巧，非常實用，讓大家在自由行時少走一些冤枉路。邱文心說，日本東北的面積幾乎有兩個台灣大，其實不推薦大家一次跑遍全部的地方，這次書中也僅介紹南東北三縣，就是希望推廣慢活旅遊，先從認識宮城縣的仙台開始，慢慢往宮城縣郊區、山形縣、福島縣探索，未來還會推出東北其他地區的介紹。目前長榮、星宇、虎航都有直飛航線，天天都能出發，今年不妨來趟特別的日本東北之旅吧！