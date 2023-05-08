手中在建工程案量金額超過500億元的新亞建（2516）指出，未來2～3年營運無虞。在缺工、鋼材及預拌混凝土等原物料價格雖有回檔，但仍在相對高檔，對今年營運成長審慎看待。

缺工、年輕人不願從事的勞工結構不易改變；缺水缺電及通膨可能造成的物價波動，新亞建指出，今年將整理手中現有工程案量專心趕工，對明年市場標案則不會輕易下手，將採較保守策略。

去年營收獲利創新高的達欣工（2535）表示，缺工已讓工程進度延宕，直接影響的就是以完工比例入帳的營收，預期勞工短缺的問題無法解決下，今年要更加力拚營運成長。

高科技廠辦、商辦及民間房地產建築，是達欣工手中在建工程中的三大事業體，達欣工指出，今年市場上，科技廠辦工程案量有降緩現象；房地產正進入調整期，開工率可能下滑。雖商辦市場仍熱，但對明年整個營造產業的景氣預期已不較去年樂觀。

主要為高科技、煉油石化、電力、交通、焚化爐等事業主提供建廠統包工程，各項專業技術服務工作的中鼎（9933）預期，在全球需求放緩下導致科技廠庫存增加，部分規劃中的新廠投資轉為觀望，今年科技廠辦工程釋出案量及金額恐不如去年。

台灣區綜合營造業同業公會指出，缺工、物價上漲，近一年來已讓國內公共工程標案流標率提升；而通膨所造成的工程原物料價格波動，加上缺水、缺電的潛在陰影，國內營造廠已對未來工程投標採更謹慎、保守的態度。