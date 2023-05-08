東港大鵬灣昨日有民眾在釣魚時，於灣域驚見水波浮動，接著就看到海豚身影游來，大夥驚訝不已，並表示，這是有史以來第一次在大鵬灣域目睹海豚，但有網友表示，可能是迷航，需要相關單位出手援助。

林姓民眾表示，昨日陸續有經過大鵬灣及釣魚友人分享遇到海豚的情況，這是大夥首次親眼目睹。立刻有網友留言表示，「牠是迷路了，跟同伴分散」、也有人說「幹嘛跑到花蓮坐船還吐的要死，回大鵬灣看就好。」

眾人祈禱他能順利回到大海，林男表示，今天就沒有發現蹤影，但希望相關單位能持續關注，是否順利回到海上？