小禎今以一襲粉紅開衩長裙出席活動。（陳俊吉攝）

小禎、小馬一同研發萃能保健飲品。（陳俊吉攝）

小禎（胡盈禎）首任品牌總監，與好友小馬一起研發、打造萃能保健飲品，今（8日）舉辦發表記者會。她今被問及好友王思佳在《女人我最大》介紹愛馬仕包包，後捲入假包疑雲一事，她語氣不悅的說：「如果她被代購騙也是受害者，我們今天在這邊討論王思佳會更好嗎？我這個人是這樣，很多時候其他人發生什麼事，我每次都不會講什麼話」。

小禎表示，認識她的朋友都知道她不喜歡討論朋友的事情，但她今也不捨的幫好友發聲，「思佳的個性不會故意買假貨，希望網路上也不要有太殘忍的言論」，她表示雖然很多時候沒有在公開場合發聲，但私下一定會傳訊關心。

小禎珍藏許多精品，今透露至少擁有30個愛馬仕包包，認為「買包靠緣分」的她說，大部分的包包都是在國內外的專櫃配貨購買，買過最貴的包包或是有沒有限制哪個金額以上不能買？她表示這很難定論，「這很難講耶，要看包包的狀況、皮質跟獨特性，因為像mini kelly那麼小的一個包，它也要那麼貴，然後它比較大的款式價錢差不多，那要怎麼比較」。

母親節將至，小禎說今年不會到外面慶祝，而是會親自下廚煮愛的料理給媽媽吃，「我媽應該很久沒吃到我的料理」，至於前夫阿良？她則說：「他幹嘛約我，我女兒約我就好了啊」。

她與佩甄在2012年主持《禎甄高興見到你》受到觀眾喜愛，近日2人有意在YT頻道合體，初步規劃是介紹高爾夫球，「現在球場有很多年輕妹仔，高球真的開始年輕化，目前好像也沒有高球頻道，我們會結合娛樂性介紹」。