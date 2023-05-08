國民黨今天點名民進黨主席賴清德，為高端疫苗背書，並未對BNT疫苗進口提供協助，即便不是擋疫苗元凶，「至少也是幫凶。」對此民進黨發言人張志豪反嗆，台灣已進入疫後階段，國民黨還在亂噴政治口水，混淆視聽、扭曲事實，令人遺憾。

蔡英文總統被指控，在國內疫情大爆發時，曾派人阻擋民間購買BNT疫苗。總統府昨天深夜緊急發聲明反斥不實謠言，並強調「政府沒有人阻擋疫苗採購」。國民黨今天則點名賴清德「至少也是幫凶。」

張志豪強調，民進黨政府沒有人阻擋疫苗採購、也絕不可能阻擋疫苗採購。疫情期間，政府努力洽購各款合法、有效的疫苗，才能確保國人健康安全。

他說，政府相關部會已多次還原時序說明，所謂政府擋BNT以護航特定疫苗，是毫無事實根據的不實謠言。中央根本沒有擋疫苗，又何來幫兇之說？國民黨在台灣疫情最嚴峻之時，全民團結拚防疫的期間，抵制中央支援，才應該要道歉。