勞動部今(8)日公布最新無薪假統計，實施事業單位計2013家，實施人數1萬4557人，較上期減少141家，人數減少1252人。勞動部表示，製造業因部分廠商訂單回流，因而暫停實施。

勞動部今日公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時統計，事業單位計2013家，實施人數1萬4557人，較上期減少141家，人數減少1252人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛指出，本期家數和人數減少上與月底效應有關，本次製造業減少明顯，共減少29家、659人，據部分廠商回報與訂單回流有關，因此暫停實施。

黃維琛表示，製造業底下的金屬機電業減少280人，而有間橡膠製品化學工廠，本來實施人數有600多人，也因為訂單回流緣故，這期就大減200多人。

黃維琛強調，現階段製造業已經較少大規模實施的情況，只要有訂單就會減少實施的狀況，除非沒有訂單才會採取短時間的實施；至於其他業別部分，整體而言都是逐漸減少，但不排除和月底效應有關，下期有可能在家數與人數上會再增加，目前仍待觀察。