星宇航空6日發生航班嚴重延誤，300名旅客被困在機上7小時，有人氣得飆罵空服員，律師李怡貞今表示，這些乘客大罵基層人員，但看到董事長張國煒態度反而很好，令她忍不住說「嘴臉真難看」，不少網友也認同嘆「別把機組人員當出氣筒。」

李怡貞今（8）日於個人臉書粉專指出，星宇航空班機因天氣因素，導致後續航班嚴重延誤無法責怪，但危機處理跟處置明顯不足，全額退費也是合理的賠償。她看到網路上傳出不少事發畫面，旅客在飛機上飆罵空服員，看到張國煒現身道歉，反而很安靜，「這就是人性」，同時她也批評「這些人的嘴臉真難看」。

李怡貞表示，飛機起降平安才是最重要的，若搭飛機遇到延後登機，或是機械有問題，都會抱著「做好準備」再出發的想法，畢竟命還是最重要。

貼文讓一票網友贊同，「真的，客人的水準及素質很差，空服人員辛苦了」、「蕭貪啊！有吵的小孩才有糖吃啊」、「知道基層人員不能做決定，也不敢回嘴就欺負啊」、「所言認同，有氣要罵就罵老闆，別把機組人員當出氣桶」、「辛苦了空服人員」、「一線人員真的很可憐」。