劉伊心（中）在信義區慶祝結婚6週年，老公特別安排泰國男神。（老虎牙子提供）

「美胸皇后」劉伊心與老虎牙子董事長林志隆結婚6年，昨（7日）在信義區酒吧慶祝6周年，大24歲的林志隆相當寵愛劉伊心，昨天更是秘密安排泰國男神團驚喜現身，讓劉伊心直呼嫁對人，「偶爾的小情趣，讓婚姻更有氧，每天都像戀愛一樣甜」，看到劉伊心高興，林志隆更是大放的讓出C位：「今晚自由解放吧！」

劉伊心整晚被一群身材健美的小鮮肉包圍，害羞表示整晚都小鹿亂撞，「這可是婚後第一次大解放，謝謝老公願意默默當角落男人，讓我享受眾星拱月的女王感」。38歲的劉伊心被小鮮肉包圍，但顏值一點也沒被比下去，她分享逆齡秘訣，就是擁有快樂的生活、被幸福感包圍。

婚後擁有一雙兒女的劉伊心，婚後把重心放在家庭及老公的事業上，談到婚姻相處，她說「在婚姻生活中，99分是做好人妻人母角色，剩下的1分堅持做自己，保有自己獨處的時間」。

泰國男神團由戲劇藝人、泰國先生、模特兒、體壇鮮肉組成，今年受邀推廣台灣休閒觀光，前往東台灣拍攝特色美景與在地體驗。喜歡旅行的劉伊心說，也愛泰國的美食和文化，如果有機會也願意擔任泰國觀光大使，推廣泰國旅遊。

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