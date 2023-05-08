台中市一名莊姓男子先前到電信門市諮詢電信費用方案，不滿客服人員稱5G高速網路若用盡將降速為4G，便出言辱罵客服人員，慘被告上法院。台中地院審結，依犯公然侮辱罪，處莊男罰金9千元，得易服勞務9天。可上訴。

判決書指出，莊姓男子2022年7月間前往台中市一間電信行諮詢電信方案，向客服人員提問未和門號網路原本有吃到飽，卻更改為有限制，客服人員解釋，倘若方案提供的5G高速網路額度用盡，將自動降速為4G吃到飽，莊男聞言後情緒氣憤，出言辱罵客服，「你去給別人幹」，讓客服氣得報警處理。

台中地院審理時，莊男認罪，但莊男與客服人員對於調解金額無共識，最終未能成立調解，審酌莊男不以理性方式解決問題，當眾以羞辱性的言詞侮辱客服人員，行為已經貶損客服人員的人格及社會地位，酌情後依犯公然侮辱罪，判處莊男罰金9千元，得易服勞務，新台幣一千元折算一日，可上訴。