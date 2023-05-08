線上引資活動期間，證交所將聚焦推廣台灣資本市場ESG亮點，共邀請國巨、順德、智原、創意、智伸科、富邦媒等6家上市公司，與歐洲及亞洲的機構投資人進行線上會議，為上市公司及機構投資人搭建溝通橋樑，並提高台灣資本市場的能見度、展現台灣上市公司韌性。

活動特於5月9日共同舉辦以ESG為主軸的專題演講，除邀請證交所副總陳麗卿開場致詞外，證交所及永豐投顧將分別演講「台灣資本市場的ESG進程及展望」與「ESG資訊揭露現況與趨勢」。

接下來，10日至12日間則將舉行6場上市公司與機構投資人會議，因此次活動聚焦於歐洲地區投資人，特將會議集中安排於下午時段。

隨著疫情趨緩，證交所靈活運用實體與線上並行方式，接觸全球投資人。今年以來，證交所已先後前往新加坡及日本拜訪5家保管機構、5家證券商、6家基金及資產管理公司、2家銀行及保險公司，成果豐碩。此次則沿用疫情期間線上會議形式，持續促進與國際機構投資人交流。