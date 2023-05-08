母親節即將到來，Big City遠東巨城購物中心獨家推出「Big好刷 超級369」活動，5月14日前，單卡刷卡不限日期累計消費滿8000元以上回饋3%、滿8萬元回饋6%、滿18萬元以上回饋9%電子抵用券，還有消費滿額來店禮、滿千抽按摩小家電、巨城VIP獨享專屬滿萬送千、HAPPY GO Pay點數最高12倍送等優惠。即日起全民共享加碼，參加巨城App線上扣HAPPY GO點數，再抽東京來回機票、消費滿額抽萬元購物券。
另Big City巨城美食街，及7F主題餐廳各式異國料理，也大推母親節優惠，有新手媽咪的雙人套餐、小家庭的四人分享餐，到大家庭的多人組合餐。母親節前夕也迎來加拿大運動服飾品牌「lululemon」，為桃竹苗唯一獨家概念店型，擁有款式齊全的商品，還有New Balance全新概念店「NB1906」、「Calvin Klein」都將重磅登場，完整巨城時尚運動版圖。
此外，1F百年法國麵包下午茶「Paul」、沐浴香氛「SABON」、時尚潮流童裝店「Rookie」也都將以全新店型風貌回歸。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。