新北市教育局策畫「新未來式New Future」主題展今（8）日登場，副市長劉和然與多家廠商共同出席開幕儀式，本次展覽以「立足在地」、「共創永續」和「邁向頂尖」三大主題規劃，展現新北市12所技職學校共21個加速器計畫成果。

劉和然表示，新北市透過「新北NO.1技職6.0」技職教育政策白皮書及4年8億翻倍經費挹注，持續以前瞻未來的教育思維，務實致用的態度，讓學生都能找到對的位置，適性發展，培養世界頂尖人才。

副市長劉和然（右二）製作瑞芳區特色伴手禮「礦金餅」。（林意筑攝）

其中在「立足在地」展區可見，瑞芳區公所及熊米屋愛心烘焙坊共同推出當地特色伴手禮「礦金餅」，穀保家商校長嚴英哲表示，學校餐飲科除以傳統餐飲技術為主，更以創新研發糕餅聞名，其特色在於透過尋找與發掘新北在地文化與特色，來作為糕點創新的基礎。

副市長劉和然（前排右四）與多家廠商共同出席開幕儀式。（林意筑攝）

另「邁向頂尖」主題則以培育汽車產業頂尖技術人才為宗旨，泰山高中校長孔令文表示，汽車科打破傳統汽車修護髒汙感覺，結合業界汽車醫美概念呈現汽車科的未來課程，展示物件是「汽車葉子板」，經認識汽車板金烤漆維修工序，透過整合多元技能，滿足未來多樣化的市場需求人才。

教育局表示，「新未來式 New Future」展覽自5月8日至27日在新北市政府一樓大廳舉辦。展覽期間於現場尋找New Future圖卡、完成拍照任務，可當場獲摸彩資格抽商品禮券；照片如上傳Facebook新北學Bar指定貼文，還可抽iPad mini、無線藍牙耳機及虛擬實境眼鏡等。