新北市黨民進黨團今下午持續猛攻新北市長侯友宜，新北市議員李宇翔談到上周六侯到土城參加三元宮活動，對主委拱侯，侯面帶微笑，認為侯想選又不敢講是「假仙」，侯友宜罕見在議會動怒直言「想太多」，不要用這個方式侮辱人格，議員自己編故事「我任何事情都可以微笑吧？」；對於李宇翔指侯喬議員初選500萬元一事，侯友宜回嗆「胡說八道，沒有這回事」。

李宇翔總質詢指出，侯友宜近日因喬立委候選人，還要面對郭台銘應該很辛苦，李表示，從侯最近的公開談話就是「餓鬼假細意」，想選總統又不敢表態，只敢用新北做大事來包裝，

侯友宜強調，只要跟新北有關的他都很關心，他無論在哪，都會關心新北，他在新北13年，不只有義務、責任，更有感情。

李宇翔詢問若國民黨517或524徵召侯，侯是否會說「Yes I do」，侯友宜說沒有所謂如果，他回答很清楚，該承擔責任，為國家、為人民多做事「我義無反顧」

李宇翔認為是「不是國家需要你，是國民黨需要你」，侯友宜說，每一個人在每個工作崗位，該承擔更大責任他全力以赴，歷經15個職位，該承擔更大責任就要承擔。

李宇翔更舉，上周侯參加土城三元宮活動，提到主委提到另名參選人侯反應很大輕拍主委，但主委講到侯，侯卻是面帶微笑，好像沒事情，這個行為讓基層市民覺得侯友宜就是假仙。

侯友宜不滿回擊「想太多」，不要用這個方式侮辱人格，直言議員自己編故事，「我可以微笑吧？」、「我任何事情都可以微笑吧？」

對於上班時間喬新北市第一選區人選，侯友宜表示，這一次都是跟雙北有關的，面對所有困難，大家有一致性目標，第一選區當天是來談淡北道路；被問到是否南部就不管，侯說，只要能夠團結，對國家有共同價值、信念，大家一起努力向前走。