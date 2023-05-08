店家為防商品被偷會裝防盜扣，避免被順手牽羊，一名女網友日前去賣場買家庭號豆漿，回家發現豆漿上還裝著防盜扣，苦惱要不要拿回去還，結果貼文PO出後網友們反而更驚訝，現在竟然連一瓶幾十塊的豆漿也要鎖，好奇這家店到底經歷了什麼。

原PO在臉書「爆怨公社」發文，日前不小心把賣場的「防盜扣」帶回家，表示在賣場買了1瓶家庭號的豆漿，上面綁著一個防盜扣，但她跟店員都沒發現，結帳離開時，防盜又沒有響，最後就這樣不知不覺把防盜扣帶回家，苦惱這應該要拿回去還，還是用剪刀剪了丟掉，但又怕店員因此要賠一個防盜扣，感嘆「58塊的豆漿也要鎖」。

貼文曝光後，不少人都建議拿去還，「可以拿回去請他們處理，自行剪掉會響警報」、「拿交易明細（或App交易紀錄）回去跟店家說吧！這東西也是花錢採購的，還回去比較好」。

不過更多網友注意的是，一瓶58元的豆漿，竟然要動用防盜扣防小偷，「第一次看到連一瓶豆漿都要鎖防盜的」、「這個也能防盜，這間店也太狂了」、「看來這家有被偷到怕」、「兩個吐槽點，一個是豆漿也要裝防盜，另一個是這防盜一點也不防盜」。