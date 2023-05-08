中共中央總書記、國家主席習近平8日上午在北京人民大會堂會見第十屆世界華僑華人社團聯誼大會代表，並向世界華僑華人致以誠摯問候。同時全國政協主席王滬寧，中共中央辦公廳主任蔡奇參加會見。

根據新華社報導，中共中央政治局委員、中央統戰部部長石泰峰參加會見並在大會開幕式上講話。他指出，海外僑胞具有融通中外的獨特優勢，是連接中國與世界的重要橋樑和紐帶，是推動構建人類命運共同體的生力軍。

石泰峰表示，希望廣大海外僑胞攜手同心、勇毅前行，深入踐行構建人類命運共同體理念，積極促進世界和平與中外友好，積極促進全球發展與合作共贏，積極促進中外交流與文明互鑒，在中華民族偉大復興、構建人類命運共同體的新征程上譜寫新篇章。

世界華僑華人社團聯誼大會是全球華僑華人主要社團及負責人聯誼交流的重要平台。本屆大會以「融通中外 推動共築人類命運共同體」為主題，來自130多個國家和地區的近500位元華僑華人社團負責人參加大會。