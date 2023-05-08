味全龍啦啦隊小龍女應邀開場熱舞表演。（台灣運動文創提供）

去年踢下台灣企業乙級聯賽冠軍的台北龍族俱樂部，球員組成以台北市立大學為班底，今年結合台北市政府體育局冠名贊助，參加2023年企業甲級足球聯賽，並在8日下午於北市大天母校區科資大樓1樓舉辦冠名簽約記者會，並由曾任中華男足總教練的日籍教頭今井敏明再度來台督軍，今井敏明希望為年輕球員灌注歐洲球風速度、體能的優點，增添未來參賽的實力與經驗。

今井敏明在台執教經驗豐富，2005年底由日本足球協會派任到台灣帶領中華足球代表隊，幫助寶島足球發展，2006年底足協和今井續約，並由他帶領中華台北女子足球代表隊參加2007年北京奧運女子足球資格賽，同年年底卸任；2016年5月今井再度以總教練身份率領中華足球隊挑戰2017年東亞盃第一輪、2019年亞洲盃資格附加賽，後來轉往蒙古任教，20204年4月擔任企甲聯賽台中Futuro隊總教練，僅管第一循環球隊維持不敗，今井因個人因素辭任，今年再次返台，接下台北龍足球隊總教練。

第四次來台帶兵，今井認為自己心態一樣，就是努力把他在足壇努力多年累積的經驗傳承給年輕球員，幫助好手們更加成長茁壯，例如自己過去在國家隊指導過的球員，都有把觀念吸收，成長為更好的球員，讓他相當開心，他並說：「大家都稱讚日本足球在亞洲實力一流，但日本足球也是從足球發展頂尖的歐洲借鏡了很多觀念，希望可以讓台北龍隊球員汲取歐洲球風的速度、體能等訓練比賽觀念，可以和世界足球接軌。」

對於台北龍足球隊企甲2023球季目前5場賽事僅1和4敗、勝場尚未開胡，今井敏明用天氣比喻球隊狀態好壞，「就像遇到壞天氣，球隊現在成績比較低迷，但我相信晴朗好天氣會來，也鼓勵球員不要氣餒，也期待我們主場場地整修後，球員能夠好好訓練，就能在球場上有更好發揮。」