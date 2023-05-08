中國大陸解放軍近日持續動用無人機繞台，先是在4月27日派TB-001「雙尾蠍」逆時針繞行台灣一圈，接著在本月3日又派出「陸版死神無人機」BZK-005長程無人偵察機從北部順時針繞行台灣。對此，前空軍中將張延廷表示，中國此舉是在摸底，台灣軍方一定要盡快做出準備。

張延廷今（8）日在中天節目《Cti Talk》提到，中國大陸的BZK-005無人機5月3日從台灣北部空域向東飛、再向南飛，避開日本的島嶼，順著防空識別區靠近巴士海峽順時飛行。而更早之前的TB-001則是逆時針飛行，張強調，該機最滿可以掛24枚小型炸彈，並用北斗衛星定位導航、軍事衛星接受、中繼、傳遞。

對於陸方無人機的動向，張廷延分析，不管對岸之後用什麼無人機，未來都會慢慢挺進到台灣領空，最後有可能從鵝鑾鼻或從北邊擦過台灣，先量變再質變，再看台灣怎麼應變，投石問路再下一城，「沒打仗的時候，大家先摸底。」

張延廷指出，中國大陸無人機一個順時針、一個逆時針繞台，未來恐一順一逆囊括台灣東部，可以做文宣政治上的運用；也能做戰場的情蒐，把電磁頻譜、電子訊號、還有電子光學影像通通帶回去做研究，台灣要列出清單，確認何處佈署、兵力被對岸摸的一清二楚，雖然機場沒辦法搬、港口沒辦法動、固定雷達站沒辦法跑，但像海馬斯火箭、機動的地空飛彈陣地，機動雷達都可以跑，千萬不能以不便應萬變。