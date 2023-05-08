威鋒第一季營收3.74億元、季減少23%、年減少62%；單季淨利0.15億元、季減少64%、年減少95%；每股稅後淨利0.22元。單季毛利率48%、季減少1個百分點、年減少5個百分點；營業利益率1%、季減少9個百分點、年減少29個百分點。

威鋒表示，以2023年來看，第一季確實和去年第三季、第四季 一路市場類似，整體產業狀況呈現下向，原因包括通膨、俄烏戰爭，以及美國升息等影響，目前也尚未看到降息的訊號。大陸市場方面，在解封之後，因為基期較低，加上經濟活動恢復，狀況是有好一點。

以威鋒兩大產品領域OEM和Channel來說，以往占比約各半，但是現在因為OEM狀況不好，所以Channel營收比重較高，但長期還是會偏向個半。OEM市場現在還不明確 ，主要是業者持續還再去化庫存，預估今年PC/NB會再降低10%，此外，儘管部分Channel確實有急單，狀況有好一點點，但急單也是來的快去得快。

展望第二季，威鋒表示，目前4月營收成長約28%，現在預估5月、6 月應該也和4月類似，第一季應該就是谷底，第二季一定會比第一季好，只是第三季、第四季真的還看不清楚，市場對經濟的疑慮越來越深，要每個月每個月檢視，當下產業能見度真的很不確定。

威鋒的USB4產品在去年第二季已經推出，在業界算是很前面，但目前確實尚未達10%收貢獻，由於成本高，產品價格當然也會比較高，在這方面也會持續和客戶溝通協調，而將USB4營收占比做到超過10%，絕對是當下必須努力的，屆時也會對營運有顯著的貢獻。

威鋒表示，現在短期在產業仍在去化庫存、降價求售一直在發生下，晶圓代工的價格也沒有看到鬆動，多少也會影響毛利率，但撇開2021年因為疫情的紅利，威鋒預計長期毛利率多可維持47~48%正負1的區間。

另外，威鋒指出，歐洲議會通過正式批准新法案，規定2024年底開始，USB Type-C將成為歐盟境內手機、平板、相機、耳機、鍵盤等小型電子產品的標準充電介面，另外，2026年春天起USB Type-C也將成為成為筆記型電腦等標準充電介面，這對威鋒來說也具很大的發揮空間。

庫存調節上，威鋒第一季庫存水位約8億元，期望第二季可以降到5~6億元，假設可以如預期達陣，則可顯示威鋒庫存去化狀況進入健康的狀況。