威剛董事長陳立白強調，受惠多家上游供應商陸續控制產出，近期DRAM現貨價已明顯轉趨穩定，由於多數下游客戶庫存已逐季遞減回復健康水位，一旦DRAM現貨價觸底訊號顯現，可望推動多數下游客戶回補庫存意願。

展望各領域應用需求，公司看好AI多元化發展將優先帶動伺服器需求回溫；其次為PC應用，預估PC供應鏈歷經2~3個季度低潮與庫存去化後，也將陸續看見曙光；最後則是手機。在DRAM現貨價回穩及市場備貨意願漸入佳境下，公司預期本季DRAM出貨力道將優於第一季。

另一方面，由於NAND Flash產業庫存去化所需時間較長，預期NAND Flash價格止跌的時間點也相對較DRAM落後。在第四季消費性電子產品傳統旺季加速去化記憶體庫存之後，將有機會看到NAND Flash價格止跌落底。

威剛4月產品營收比重，DRAM占比46.53%，SSD產品營收貢獻33.29%，記憶卡、隨身碟與其他產品為20.18%。今年前4月，DRAM營收比重44.7%，SSD為32.17%，記憶卡、隨身碟與其他產品23.13%。