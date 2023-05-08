元大金控暨元大文教基金會長期與輔仁大學台灣偏鄉教育關懷中心合作「元大輔大夢想起飛」偏鄉人才培育計畫，日前在板橋音樂公園舉辦111年度第二學期成長營暨助學金頒獎典禮，共計有109名高中職、大學及碩士同學通過審查獲得助學金。

「元大輔大夢想起飛」偏鄉人才培育計畫每年舉辦兩場成長營暨助學金頒獎典禮，近日的成長營主題為「心靈旅程」，邀請心理師引導學生了解自我情緒，學習接納自己、愛自己，遇到挫折時勇於面對失敗，感受焦慮與負面情緒時能自我緩解，透過故事分享，在他人身上獲得不同的人生體悟與反思。

元大文教基金會執行長楊荊蓀表示，元大與輔大是長期合作的公益夥伴，如同家人般陪伴同學們學習成長，希望同學們跟身邊的「家人們」有心靈上的交流與認識；他也期許同學，儘管疫情改變生活節奏，仍能發揮不怕困難的精神，厚植實力為未來打下堅固的基礎。

輔仁大學台灣偏鄉教育關懷中心指出，助學金計畫不僅提供物質援助，更重要的是給予支持與關懷，每學期藉由書審資料了解同學的生活與學習近況，也透過各端點老師的投入，深入同學們的成長歷程；定期舉辦課程豐富的成長營，透過不同主題，激盪出不一樣的生命火花，也讓各校學生彼此熟悉，相互扶持與打氣。

目前就讀台灣體育運動大學的朱同學在成長營上分享自己求學的心路歷程，雖然他不是出生於富裕家庭，但秉持著「以退為進、以逆為順」的信念，相信未來可以克服挑戰，有機會翻轉人生、扭轉命運，勉勵在場學子永不放棄。