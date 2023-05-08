Holo＋FACE持續推出滿足不同年齡層的攝影服務，穩坐「證件照拍攝」網路聲量第一名。（Holo＋FACE提供）

Holo＋FACE提供「一站式明星級」攝影體驗，主功能區全面升級，彩妝造型、攝影、修圖區保持私密與開放的完美平衡。（Holo＋FACE提供）

照片不僅是凝結美好瞬間的載體，也是現代人展現第一印象的「數位分身」。台灣第一連鎖攝影品牌Holo＋FACE，是首家引進「韓式證件照」概念的照相館。2018年成立以來，精準洞悉台灣人最美比例，迄今已服務超過20萬人完美上鏡，不用飛韓國就能拍出高CP自信美照。Holo＋FACE 第6間門市正式於華山文創商圈亮相，主推「明星級一站式」精緻妝髮與攝影服務，全台門市特別推出母親月限量預訂《媽咪女神雙人寫真》限時優惠85折。

坐擁全台6家門市的Holo＋FACE是台灣第一家掀起「最美證件照」浪潮的連鎖攝影領頭羊，也是首家推出線上預約、線下體驗的照相館，不僅將繁瑣的拍照流程輕量化、專業服務標準化，更致力於提供高CP精緻妝髮及攝影服務，持續深耕台灣各世代消費者喜好，推出滿足不同年齡層的攝影服務，穩坐「證件照拍攝」網路聲量第一名。

「Holo＋FACE 華山概念店」正式開幕，揮別過往輕奢韓系風格，以世界最美藍色「克萊茵藍」定調品牌個性。藍色代表水及宇宙最本質的顏色，象徵透過相機觀景窗，體現個體似水一般具有無限可塑性的生命本質。極具視覺衝擊的主色調，融合充滿未來感的銀色鏡面及自然通透窗光，成為台北文藝街頭迷人的新光景。為打造更舒適的「一站式明星級」攝影體驗，將主功能區「妝髮」、「治裝」、「攝影」、「修圖」全面升級，保持私密與開放的完美平衡。全程皆由專業彩妝造型師、攝影師、修圖師1對1接待，提供客製化的專業建議，讓每位客人輕鬆完成私人訂製的拍攝體驗。

正值出國旅遊潮換證需求大增，Holo＋FACE不僅幫忙拍出最美證件照，更提供全台唯一專業交付保證：若證件照因不符合規定退件，免費重拍到申辦成功為止。有別於傳統照相館必須自帶妝髮拍攝，Holo＋FACE 主打素顏前往亦可完美上鏡，由專業彩妝師把關每個環節，例如上妝前貼心詢問過敏原，依此推薦最適合個人膚質的妝前保養及彩妝、使用拋棄式用具確保衛生等；拍攝後1對1與修圖師現場溝通，擺脫傳統照相館被動接受拍攝結果的制式規範。另為「數位身份識別證」全面換發準備（目前僅台中店限定），Holo＋FACE智慧化「數位彩妝」超前部署，主推最新臉部偵測技術，透過精準捕捉臉部辨識點，讓妝感自然服貼於五官。​​

迎接母親節為媽咪準備獨一無二禮物，Holo＋FACE全台門市推出限量《媽咪女神》雙人寫真優惠活動（含2人妝髮），即日起至5／31前於官網預訂即享85折（原價$9900 ／ 優惠價$8500），活動加贈精緻品牌禮包，送給媽咪獨特禮物。