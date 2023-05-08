是方電訊目前是國內規模最大的國際級中立機房服務運營商，對於未來營運展望，劉耀元強調，受到消費市場疲軟、電子產業訂單延遲，影響企業對於網路、頻寬、IDC及雲端的需求相對保守，是方第二季及第三季營運展望持平看待，營收仍看成長，但不如過去每季6％～8％的成長幅度，第四季預期恢復成長力道。

儘管全球市場傳出數據中心（datacenter）市場供過於求的隱憂，然是方來自LY2新機房的預售已超過5成，且多家美國尖牙股預購是方IDC機櫃踴躍，劉耀元樂觀表示，是方2023年全年營收、獲利將較2023年再成長。

以各別事業來看，數據網路服務第一季營收3.51億元、IDC機房服務營收2.68億元年增12.19％，成長幅度最大，雲端應用服務收入年增8.33％、語音通信服務營收年增4.05％，合計第一季營收8.04億元，年增7.25％，毛利3.98億元，毛利率49.53％，年增5.68％。第一季EPS較去年成長。