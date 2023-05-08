延續首季的好表現，在清明連假與政府6,000元現金普發助攻下，瓦城4月營收達到4.61億元、年增大幅成長63.38％。瓦城今年1至4月累計營收19.21億元，年增29.11％。展望後市，母親節、謝師宴檔期與端午節連假接續而來，瓦城5月和第二季業績暢旺可期。

瓦城2022年啟動數位轉型投資、優化企業體質的精實門店策略，並在疫後展現成果，迎接餐飲業疫後復甦浪潮，集團以精準行銷活動搶得先機，創下業績年增率突破20％的亮眼成績。另一方面，優良獲利則反映集團透過規模經濟大量採購，在高通膨壓力下精準控管成本支出，並就餐點品質嚴格把關的努力成果。

瓦城4月營收較去年同期大幅成長63.38％，歸功集團把握清明節連假、現金普發6,000元政策，推出相應行銷活動，成功吸引消費客群回流，帶動業績，展現強勁動能。

隨著防疫措施陸續鬆綁且各國邊境逐漸開放，2022年台灣民間消費實質成長達3.59％，國人消費信心與人潮明顯回升。民間強勁的消費力道有助於餐飲業整體發展，而國內防疫解封政策、國際觀光市場復甦更持續帶動國內餐飲市場成長，瓦城對2023年台灣餐飲整體業績表現深具信心。

瓦城泰統集團以多品牌經營策略，搭配採購優勢、成本控管以及研發實力，加速擴張市場版圖，2023年持續循差異化展店方針，針對全台灣各地商圈特色，量身打造展店計劃，目標拓展18家店、達成雙位數成長；三年內再開60家新店，朝2025年台灣總店數200家店的目標穩步邁進，齊力挹注營收動能。