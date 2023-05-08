日本知名連鎖餐飲品牌藏壽司正式於高雄亞灣區開設首家「全球旗艦店－高雄時代大道店」，不但推出蒲燒鰻魚玉子海苔包、軟殼蟹天婦羅海苔卷、白玉金時最中餅、高湯蟹肉茶碗蒸等限定菜色，還有射擊、千本等新遊戲。而藏壽司預估高雄時代大道店每年來客數將逾50萬人次，營業額上看2億元。

藏壽司海外首家全球旗艦店「高雄時代大道店」位於高雄亞灣區，建築由鬼才設計師佐藤可士和跨海操刀，以江戶風情融合「SightEating」和食文化打造亞灣新地標，並推出蒲燒鰻魚玉子海苔包、軟殼蟹天婦羅海苔卷、白玉金時最中餅、高湯蟹肉茶碗蒸等限定菜色，店內還有扭蛋、射擊、千本等遊戲等著饕客吃美食、玩遊戲。

亞洲藏壽司董事長西川健太郎指出，亞洲藏壽司致力營造祭典熱鬧用餐氛圍，時代大道店除有從日本引進的經典扭蛋外，還將推出限定獨有的千本與射擊遊戲，提供高雄顧客獨一無二的餐飲娛樂體驗。高雄時代大道店預估每年來客數將逾50萬人次，營業額上看2億元，並提供超過120個就業機會。

陳其邁特別用日語致詞歡迎藏壽司來高雄，他指出，打造江戶時代風情的全球首間藏壽司旗艦店提供許多當店限定餐點及遊戲，藏壽司結合觀光(Sightseeing)和飲食(Eating)創造「SightEating」和食文化，相信來到亞灣一定會高朋滿座。

陳其邁表示，高雄外資企業以日商312家占比最多，累計投資額達374.2億元，代表日本是高雄最重要的外貿夥伴，市府比照中央成立「投資高雄事務所」，提供投資企業專人專案一條龍服務，歡迎更多企業加碼投資高雄。