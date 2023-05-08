為了讓青年學子有機會更貼近公部門，預先了解公部門職場環境及運作模式，高雄市政府「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」正式起跑，自5月8日至5月12日止由勞工局訓練就業中心、原鄉地區區公所協助受理報名，今年度提供高達410個工讀職缺，服務機關包含市府所轄25個局處名額共362名，以及原鄉地區保障名額48名，工讀期間為期1.5個月，全勤可領近4萬元。

高市府暑期工讀計畫開跑囉！報名期間自即日起至112年5月12日止，請填妥報名文件，以掛號郵寄或現場繳交方式至簡章載明地點。(高雄市青年局提供)

高雄市青年局局長張以理表示，為協助青年學子找到未來職涯發展方向，並提前做好求職準備，青年局配合高雄市產業轉型動態研擬各項協助青年就業政策。其中「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，即鼓勵青年於在學期間至公部門體驗為民服務工作及行政機關的職場生態，同時培養從理念、態度到實務面的體驗學習，讓大專生度過一個充實、有意義的暑假。

高市府暑期工讀計畫開跑囉！報名期間自即日起至112年5月12日止，請填妥報名文件，以掛號郵寄或現場繳交方式至簡章載明地點。(高雄市青年局提供)

112年度「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」報名自5月8日至5月12日止，採掛號郵寄以及現場繳件兩種方式受理，並採書面審查甄選，同時為協助弱勢學子面對經濟困境，將優先進用原住民、身心障礙者或弱勢家庭等高中職以上在學青年，歡迎符合本計畫資格的在學青年踴躍報名，備妥報名表件至簡章載明之指定地點繳件或掛號郵寄至高雄市政府勞工局訓練就業中心，原鄉地區職缺則請至6個原鄉區公所報名。

111年度大專工讀生協助機關活動推廣與執行。(高雄市青年局提供)

大專青年學生公部門暑期工讀期間自7月14日起至8月31日止，每日工讀8小時，工讀期間為期1.5個月，工讀薪資以月薪26,400元計算，全勤可領近4萬元，工作內容包含協助活動推廣與執行、系統資料建置與導入等，有關各單位職缺一覽表及報名詳細資訊請參考青年局官網最新消息(https://youth.kcg.gov.tw/)。