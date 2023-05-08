媒體人張禹宣今在臉書表示，鴻海創辦人郭台銘的團隊有如「拼裝車」，而正是因為團隊中各種意見都有，以致郭出現了人設混亂的狀況，最後恐重演民進黨台北市長落選人陳時中「一天一個人設」的悲劇。

張禹宣今在臉書發文表示，若以西洋棋比賽來比喻，侯友宜與郭台銘的對弈，已進入到最終的殘局，不論剩餘的時間兩人採取任何策略，都註定會到同一個的走向，那就是再度上演2022年台北市長之戰的盤面。

張禹宣解釋，局勢會演變至此的關鍵，是因開局的方式已確立成敗，他提到，郭台銘模仿了引發「韓流」的三山造勢，但卻因對造勢場合的生疏，導致在場上頻頻的空白、不斷向周邊的人求援，甚至為了「搏感情」接地氣，硬逼自己講出不流利的台語，有如馬戲團五花八門的表演般隨意拼湊。

張禹宣指出，郭台銘身旁的陪同人士有著完全不一樣立場，卻全數「大鍋炒」，看似紊亂，卻是郭團隊的縮影；張禹宣提及，陳時中最後人設崩壞大敗的原因，即團隊是拼裝車。他舉例，蔣萬安、侯友宜等人事實上並沒有特別做了什麼，他們只是穩紮穩打的按部就班，把自己的角色扮演好，侯扮的是個好市長，蔣則是個優質青壯派的政治明星，「無聊」是兩人的共同特點，但也是優點。

張禹宣直言，當年的陳時中，就如同現在的郭台銘，都是用最高規格取得登上棋桌的資格，一個是防疫英雄，一個則是購買疫苗的救星。然而，兩人在開局後都有一個致命共通點，即仰賴拼裝車團隊，陳時中找來焦糖與無數的政二代，在英系洪氏兄弟掌舵下，硬生生地把自己玩成人設紊亂的四不像，而郭台銘也犯下了同樣的錯誤。

張禹宣直言郭台銘的人設大崩壞，「一下學韓流，一下又變成大砲，一下講台語，一下發表能源政策，最後又立即反悔不斷的道歉」，最後成為一天一個人設的陳時中。